Житель Белгородской области ранен из-за атаки беспилотника ВСУ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских ударах по нескольким населенным пунктам региона.

Гладков уточнил в своем телеграм-канале в воскресенье, что в районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, ранен водитель.

Кроме того, по данным губернатора, атакам подверглись село Отрадное Белгородского района, село Новая Таволжанка Шебекинского округа и села Грузское и Березовка Борисовского района. В этих селах повреждения получили частные дома, легковые автомобили и автобусы, нежилое здание.