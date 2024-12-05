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Глава МАГАТЭ планирует переговоры с РФ и Украиной по ЗАЭС в начале 2025 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в четверг, что рассчитывает через несколько недель провести следующий раунд переговоров с российской и украинской сторонами по ситуации на Запорожской АЭС.

"Мы сейчас планируем провести следующую сессию переговоров в начале следующего года, то есть через несколько недель", - сказал Гросси, выступая на конференции по вопросам использования атомной энергии в государствах - членах Организации Исламского сотрудничества в Самарканде.

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"Как вы знаете, мы работаем, в частности, по ситуации, связанной с ЗАЭС. И по этому вопросу я провел ряд встреч с представителями российских властей, с компанией "Росатом", представителями Минобороны и Ростехнадзора для оценки ситуации с российской стороны", - подчеркнул он.

Гросси добавил, что также контактирует с украинской стороной по этому вопросу.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС ЗАЭС РФ Украина
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