Правительство поддержало внедрение стандартов для заявлений компаний о качестве товаров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, который предлагает обязать компании и производителей применять требования стандартов организаций (СТО) и технических условий (ТУ) в случае публичных заявлений о соответствии продукции этим документам, как это делается с национальным стандартом (ГОСТ).

Законопроект № 517404-8 в декабре 2023 года в Госдуму внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и первым зампредом комитета по экономической политике Надеждой Школкиной.

"Правительство РФ концептуально поддерживает предложения, направленные на совершенствование национальной системы стандартизации, в том числе путем обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам национальной системы стандартизации и повышения их востребованности", - говорится в заключении. При этом авторам законопроекта предлагается уточнить, какие именно виды документов по стандартизации будут подлежать новому регулированию, а также предлагает сохранить существующий порядок проведения экспертизы стандартов организаций (СТО) и технических условий (ТУ). Для регистрации иностранных аналогов СТО и ТУ должна быть установлена аналогичная процедура, как для российских стандартов, считают в правительстве.

Согласно закону о стандартизации, применение национального стандарта (ГОСТа) является обязательным для изготовителя в случае публичного заявления о соответствии продукции этому стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, а для СТО/ТУ таких требований не предусмотрено.

"Таким образом, если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке продукции, он несёт за это ответственность. Производитель же, заявляющий о производстве продукции по собственным СТО/ТУ (содержание которых в большинстве случаев никому, кроме самого производителя, неизвестно), такой ответственности не несёт", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают обязать компании применять требования СТО/ТУ для изготовителей в случае его публичного заявления о соответствии продукции данным нормативам. "В случае публичного заявления о соответствии продукции стандарту организации, в том числе техническим условиям, такой стандарт организации, в том числе технические условия, должен быть зарегистрирован в Федеральном информационном фонде стандартов (ФИФС)", - говорится в законопроекте.

ФИФС - это единая база данных, созданная в России в 2016 году по приказу Росстандарта. Фонд включает национальные стандарты, правила и рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники, классификаторы, международные и региональные стандарты, а также документы по стандартизации международных и региональных организаций, технические условия и спецификации.

Авторы отмечают, что производители и сейчас могут регистрировать СТО/ТУ в ФИФС, однако регистрация добровольная по заявлению производителя на основе проведённой экспертизы.

ГОСТ - стандарт для производства однородной продукции, объединенной по схожим потребительским качествам, признакам, назначению и применению. Технические условия (ТУ) разрабатывает предприятие для дополнения существующих ГОСТов или для спецификации конкретных технических требований к продукции. ТУ учитывают особенности, характеристики, состав, технические возможности, специфику применения, хранения, транспортировки и другие факторы. Технические условия также могут быть разработаны в случае отсутствия соответствующих ГОСТов. Стандарт организации (СТО) - норматив, разработанный изготовителем для утверждения своих собственных требований к производству продукции.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.