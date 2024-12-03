Полицейские ликвидировали более 20 мошеннических криптоматов в ряде регионов РФ

Криптовалютные автоматы управлялись с территории Украины

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве организаторов схемы хищения средств у 150 граждан с помощью криптовалютных автоматов в регионах страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в Москве. В ходе обысков у организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники приняли меры для централизованной блокировки функционирующей сети", - написала Волк во вторник в своем телеграм-канале.

По данным министерства, фигуранты установили более 20 криптоматов в нескольких регионах России. Попадая под влияние телефонных мошенников, потерпевшие вносили в эти терминалы свои средства, зачисляя их на криптокошельки организаторов криминальной схемы.

"Лидер группировки, уроженец Украины, позднее забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные. Затем приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Ее он переводил своим кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции", - пояснила представитель МВД.

Волк отметила, что в числе пострадавших от рук фигурантов - участник СВО, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения. "Следуя указаниям незнакомцев, он перевел более 2,5 миллиона рублей на так называемые безопасные счета", - сообщила она.

Всего, по предварительным данным, от действий аферистов пострадали свыше 150 человек.

Полицейские изъяли находившиеся в Москве терминалы, крупные суммы денег, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч .4 статьи 159 УК РФ).

Один фигурант заключен под стражу, остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.