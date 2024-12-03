Кремль уверен, что военная помощь США Киеву не повлияет на ситуацию на фронтах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новые поставки Украине американского вооружения не смогут повлиять на последующий ход событий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов выделение Украине уходящей администрацией США новой партии вооружений на 825 млн долларов.

Представитель Кремля отметил при этом, что "нынешняя администрация (США) преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться".

"Администрация делает все возможное с тем, чтобы и дальше подливать масло в огонь", - добавил Песков.

Потенциальное членство Украины в НАТО является неприемлемым для РФ, отметил Песков, комментируя заявление МИД Украины об отказе от любой альтернативы членству в НАТО в сфере гарантий безопасности.

"Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. "Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся", - подчеркнул представитель Кремля.

"И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию", - добавил Песков.

Ранее МИД Украины заявил об отказе от любых возможных гарантий безопасности, кроме как полноценного присоединения к НАТО.