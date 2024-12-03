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Кремль уверен, что военная помощь США Киеву не повлияет на ситуацию на фронтах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новые поставки Украине американского вооружения не смогут повлиять на последующий ход событий на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, повлиять на динамику, которая на фронтах", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов выделение Украине уходящей администрацией США новой партии вооружений на 825 млн долларов.

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Представитель Кремля отметил при этом, что "нынешняя администрация (США) преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться".

"Администрация делает все возможное с тем, чтобы и дальше подливать масло в огонь", - добавил Песков.

Потенциальное членство Украины в НАТО является неприемлемым для РФ, отметил Песков, комментируя заявление МИД Украины об отказе от любой альтернативы членству в НАТО в сфере гарантий безопасности.

"Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. "Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся", - подчеркнул представитель Кремля.

"И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию", - добавил Песков.

Ранее МИД Украины заявил об отказе от любых возможных гарантий безопасности, кроме как полноценного присоединения к НАТО.

Дмитрий Песков США НАТО Украина
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