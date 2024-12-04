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Авиарейсы задерживаются в Сибири из-за непогоды

Авиарейсы задерживаются в Сибири из-за непогоды
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сотни пассажиров ожидают выполнения задерживающихся по метеоусловиям рейсов в Норильске, Новосибирске и Красноярске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Норильска из-за неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь", "НордСтар", "Ред Вингс", "КрасАвиа" в города Москву, Сочи, Новосибирск, Абакан, Челябинск, Уфу, Красноярск. Более 500 пассажиров ожидают вылета воздушных судов в Норильске", - говорится в сообщении.

По этой же причине в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) объявлены задержки рейса авиакомпании "Сибирь" в Норильск и из городов Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нерюнгри. Выполнения рейса в Новосибирске ожидают более 150 пассажиров.

В международном аэропорту Красноярска объявлены задержки рейсов авиакомпаний "ИрАэро" и "Нордстар" в Баку и Норильск. Вылета ожидают более 250 пассажиров.

Красноярск Новосибирск Норильск Сибирь
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