Патрушев отметил важность точных прогнозов ледовой обстановки для безопасности Севморпути

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал повысить точность прогнозов ледовой обстановки в Арктике, необходимых для обеспечения безопасности Северного морского пути.

Патрушев в среду в Санкт-Петербурге посетил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). На совещании, которое прошло по указанию президента РФ, обсуждались результаты научной деятельности ААНИИ и основные вопросы, которые требуется решить.

"В целях эффективного освоения Арктики и сохранения хрупкой северной природы необходимо повышать качество результатов наблюдений, получаемых в действующей морской береговой гидрометеорологической сети. Для обеспечения безопасности Северного морского пути важны точные прогнозы ледовой обстановки, поддержание и развитие российской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли", - сказал Патрушев.

"Требуется создать эффективную систему гидрометеорологического обеспечения морской деятельности, включая восстановление и развитие наблюдений на морских береговых станциях гидрометеорологической сети, развитие автоматических и автономных технических средств, систем наблюдения за характеристиками морской природной среды, средств обработки и анализа информации, методов и моделей расчета гидрометеорологических характеристик морской среды, включая ледовые", - добавил Патрушев.

По его словам, отдельная тема - это изучение вечной мерзлоты, прогноз ее поведения в условиях глобального потепления.

Патрушеву показали, как организован процесс исследований в ААНИИ.

В лаборатории изменений климата и окружающей среды ему представили проект по исследованию палеоклимата Земли. В Ледовом опытовом бассейне ААНИИ Патрушеву рассказали о модельных испытаниях будущих судов ледового класса и продемонстрировали эксперимент - прогон во льду модели научно-экспедиционного судна "Иван Фролов", строительство которого ведется сейчас на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

В 2028 году "Иван Фролов" войдет в состав экспедиционного флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института и станет новым флагманом российской полярной науки. Судно будет работать в высоких широтах Антарктики и Арктики.

Большой ледовый бассейн ААНИИ предназначен для исследования процессов взаимодействия ледоколов, судов ледового плавания и стационарных инженерных сооружений с ледяным покровом при низких температурах.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. ААНИИ проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике.