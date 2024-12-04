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Лавров посетит Мальту и Катар

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе посетит заседание ОБСЕ на Мальте и политологическую конференцию в Катаре, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"5-6 декабря глава российского внешнеполитического ведомства и российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ, оно пройдет в городе Ла-Валлетта, республика Мальта", - сказала она.

Там российская делегация намерена обсудить нынешнее положение дел в ОБСЕ и пути вывода организации из кризиса.

"После участия в министерском заседании ОБСЕ министр иностранных дел Сергей Лавров направится в Катар, где примет участие в политологической конференции", - добавила Захарова.

По ее словам, сейчас также прорабатывается ряд международных контактов российского министра.

МИД Мальта Мария Захарова ОБСЕ Катар Сергей Лавров
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