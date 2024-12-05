Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики и военным аэродромам ВСУ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли новые удары по объектам энергетики и военным аэродромам вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении.

"Средствами противовоздушной обороны (за сутки - ИФ) сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - отмечает министерство.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и минометов, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

В зоне ответственности группировки за сутки "отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", говорится в сводке.

На этом участке фронта противник потерял до 515 военнослужащих, танк, БМП Bradley и два БТРа М113, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника здесь составили до 560 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два БТРа М113, две 155-мм гаубицы М198 и 105-мм орудие L-119. Уничтожены две станции РЭБ "Захист-АФ", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами, сказано в сводке.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой народной республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сообщении.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сказано в сводке.

Войска группировки "Восток", сообщает ведомство, улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новосёлка (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard, БТР, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и 155-мм САУ Caesar.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в сообщении.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля, говорится в сводке.