В России могут ввести 72-часовой безвиз для пассажиров круизных и авиалайнеров

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития хотело бы ввести в России 72-й безвизовый режим для прибывающих на круизных лайнерах пассажиров и распространить его на пассажиров самолетов, сообщил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

Он напомнил, что этот механизм уже работал в Петербурге.

"Дальше мы хотели бы распространить это визовое послабление на 72 часа на курорты "Пять морей". Там же везде марины. Чтобы теплоход приставал, и иностранные туристы могли выйти и погулять, потратить деньги у нас", - добавил Вахруков.

Закон о возможности безвизового въезда в Россию на 72 часа для пассажиров круизных лайнеров и паромов был принят Госдумой в 2009 году. Петербургские власти выступили инициатором этого нововведения. По оценке Российского союза туриндустрии, 72-часовой безвиз способствовал росту числа таких туристов в городе до 30%.