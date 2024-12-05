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Правительство внесло в Думу поправки в законодательство об ООО

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Компании, зарегистрированные в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), смогут отменить преимущественное право выкупа долей совладельцев на баланс или их партнерами по бизнесу.

Такие поправки в статьи 66.3 и 93 Гражданского кодекса (законопроект № 788669-8) и в статью 21 закона об ООО (№ 788656-8) правительство внесло в Госдуму.

Сейчас совладельцы компании и она сама вправе в преимущественном порядке выкупить долю у участника, покидающего бизнес или уменьшающего свое участие в нем. Только после этого продавец может предложить ее третьим лицам. На принятие решения отводится 30 дней с момента получения оферты, а если за этот срок соучредители ООО не согласятся на сделку, то преимущественное право на приобретение доли аннулируется.

Законопроекты предоставляют ООО возможность выйти из-под действия этих правил, если соответствующие изменения будут внесены в устав компании с согласия всех ее участников. Кроме того, любое ООО сможет зафиксировать в своем уставе конкретные договоренности совладельцев о том, к кому не будут применяться правила о преимущественном праве покупки доли при продаже доли третьим лицам. Например, можно будет предусмотреть, что преимущественное право не будет распространяться на всех совладельцев или на конкретных участников, в том числе тех, у кого уже большая доля в капитале компании.

Помимо этого, поправки в статью 21 закона об ООО позволяют компаниям, наоборот, разрешить одному, нескольким или всем совладельцам пользоваться преимущественным правом на выкуп при наступлении определенных в уставе условий.

Исключить из устава ООО перечисленные положения можно будет по решению, принятому большинством участников в две трети голосов от общего их числа.

Также оговаривается право совладельцев компании на запрос у нее информации о лицах, которые имеют право на преимущественный выкуп долей в случае их реализации.

Эти законопроекты были разработаны Минэкономразвития. Ранее пресс-служба министерства сообщала, что инициатива поможет "быстрее реализовывать долю участника ООО на рынке и привлекать новых инвесторов, что крайне важно в условиях активного спроса на капитал".

Минэкономразвития Правительство Госдума
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