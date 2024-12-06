Стройподрядчик пытался в налоговом споре убедить суд грамотой от мэра

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Уваровская передвижная механизированная колонна №22 (УПМК-22), довольно крупный подрядчик в сфере инфраструктурного строительства, ведущий историю со времен первых советских пятилеток, не смог добиться уменьшения налоговых претензий, предъявив почетную грамоту за один из своих объектов.

Во-первых, счел суд, они не имеют отношения к обязанностям налогоплательщика, а во-вторых, сам объект оказался проблемным.

Объект, о котором идет речь, - это Красный мост в Орле, который соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской на правом. В основе современного сооружения - опоры Мариинского моста, построенного в 1877-1879 годах инженером Александром Лебединским и разрушенного немецкой армией при отступлении из города в 1943 году. Восстановлен он был в 1950 году с заменой несущих пролетов. В 1999 году прошел капитальный ремонт.

Власти Орла искали подрядчика для реконструкции Красного моста с 2019 года. Торги неоднократно признавались несостоявшимися в связи с отсутствием у участников необходимых лицензий. В конце 2020 года по итогам очередного аукциона был заключен контракт с белгородским ООО "Ремспецмост" стоимостью 1,4 млрд рублей. Однако в 2021 году работы были приостановлены после начала расследования о нецелевом использовании средств.

В августе 2022 года директора "Ремспецмост" Евгения Подрезова приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что в 2019-2021 годах он вместе с учредителем компании Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн рублей, выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле, писал "Коммерсантъ". Средства, согласно приговору, были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В мае 2024 году по этому делу задержали советника орловского губернатора - Сергея Лежнева. В настоящее время он пребывает под стражей. Молчанов с октября 2021 года находится в федеральном розыске.

Следующим подрядчиком стала подмосковная УПМК-22 - конкурсная комиссия признала эту компанию победителем аукциона на завершение реконструкции Красного моста в марте 2022 года. Контракт на сумму 1,99 млрд рублей был заключен с МКУ "Управление капитального строительства Орла".

На этот раз работы завершились. 30 ноября 2023 года состоялась церемония открытия.

Однако без проблем не обошлось и теперь. 5 декабря произошло частичное обрушение асфальта на месте расположения инженерных коммуникаций, пришлось перекрывать движение (как писали "Орловские новости", второй раз с открытия) и вести ремонт.

Затем, в июле 2024 года, было возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, УПМК-22 предоставила УКС Орла акты о выполнении отдельных видов работ, содержащие ложные сведения о завышенной стоимости приобретенного строительного материала. В результате этого бюджету был причинен ущерб в размере более 113 млн рублей.

Налоговые претензии

Летом 2023 года претензии к УПМК-22 возникли и у налоговых органов. По результатам проверки, проведенной ИФНС № 9 по Москве совместно с правоохранительными органами за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года, компании были доначислены НДС и налог на прибыль в общем размере 129,95 млн рублей, также налогоплательщик был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере более 17 млн рублей. В частности, была "установлена схема по использованию обществом "технических" организаций при реализации ряда контрактов, в частности с ООО "Одинцовская платная дорога", на реконструкцию моста через Дон в Липецкой области, Демидовского моста в Туле, рекультивации полигона ТБО "Кулаковский" в Подмосковье, с целью создания фиктивного документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды в виде завышения сумм НДС, предъявленных к вычету" (цитата по материалам состоявшегося позднее судебного разбирательства). Оплата в адрес спорных контрагентов УПМК-22 не производилась или производилась частично, что также привело к снижению налоговой базы по налогу на прибыль.

"Установленные в ходе выездной налоговой проверки "технические" компании использовались при выполнении в том числе государственных контрактов, что свидетельствует о неправомерном расходовании государственных средств и нанесению ущерба бюджета Российской Федерации", - отмечается в материалах суда. Всего за период 2020-2021 года было заключено и действовали шесть государственных контрактов на общую сумму 3,87 млрд рублей.

УПМК-22 оспорила законность решения налоговой инспекции в Арбитражном суде Москвы. Налогоплательщик, согласно материалам дела, пытался доказать, что вывод налогового органа о создании искусственного документооборота документально не подтвержден. В частности, компания предоставила показания свидетелей из числа сотрудников "технических" компаний, которые подтвердили реальность финансово-хозяйственных взаимоотношений с УПМК-22.

Пыталась компания добиться и уменьшения штрафа, представив, в частности, в суде благодарность от губернатора Орловской области и почетную грамоту от администрации Орла, полученные в связи с работами по реконструкции Красного моста. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения соответствующих требований на основании существования этих регалий.

Во-первых, говорится в решении, они относятся не к рассматриваемому налоговому делу. Во-вторых, спустя несколько дней после открытия Красного моста дорожное покрытие частично обвалилось, отметил суд.

Он также констатировал, что "деятельность общества не является социально-значимой, а относится к коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли, в том числе благодаря заключению государственных контрактов и получению денежных средств из бюджета Российской Федерации". "Каких-либо обстоятельств и доказательств, свидетельствующих о социальной значимости общества и осуществлении им деятельности в интересах государства и общества не представлено", - говорится в решении.

Учитывая все изложенные обстоятельства, суд признал требования ИФНС законными и обоснованными.

Уваровская ПМК №22 была создана в 1933 году, говорится на сайте компании. Она специализируется на строительстве мостов, рекультивации полигонов ТБО, строительстве гидротехнических сооружений и другое.

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Можайске Московской области. Единственным владельцем является директор Николай Кутлунин. Выручка от продажи в 2023 году составила 3,5 млрд рублей, чистая прибыль - 5,8 млн рублей.