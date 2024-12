В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что предоставляющие услуги хостинга зарубежные компании, в том числе облачная платформа от Amazon - Amazon Web Services (AWS), а также GoDaddy, DigitalOcean и Hetzner Online не исполняют требования российского законодательства, в связи с чем их работа может быть ограничена на территории РФ.

"Ряд зарубежных компаний эти требования (к провайдерам хостинга - ИФ) не выполнил, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: Amazon Web Services In., GoDaddy.com LLC; DigitalOcean LLC, Hetzner Online GmbH, HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC", - говорится в сообщении ведомства.

"С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ - в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям", - отмечается в сообщении.

В связи с этим РКН "рекомендует размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включенных в реестр провайдеров хостинга", который располагается на сайте ведомства, указывается в релизе.