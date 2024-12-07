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Врио губернатора Курской области намерен укрепить систему управления регионом

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, назначенный на должность в четверг, заявил, что планирует укрепить систему управления регионом и изучить реальные проблемы области.

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"Прибыл в Курскую область и уже начал знакомство с управленческой командой региона. (...) Сейчас перед нами стоит важная цель - укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми. Красивая картинка и формальные отчёты не только не нужны - они опасны. Мои первые шаги будут направлены на детальное изучение реальных проблем региона. Анализ буду проводить не из кабинета, а в общении с людьми, с учетом обратной связи", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что задача, поставленная перед ним президентом, - добиться эффективного управления регионом в условиях кризиса.

"Работы предстоит много, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем справиться с любыми трудностями. Главное идти в правильном направлении и не сбавлять скорость", - добавил глава региона.

Хинштейн также сообщил, что провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым, с которым обсудил оперативную обстановку в регионе и наиболее приоритетные задачи.

"Ситуация в Курской области - серьезный вызов, с которым ранее никто не сталкивался со времен окончания Великой Отечественной войны. Перед нами стоят серьезные задачи, которые требуют оперативного реагирования", - сообщил Хинштейн.

5 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ о назначении был опубликован на сайте Кремля.

Путин на встрече с Хинштейном обратил внимание на то, что тот с 2016 по 2018 годы занимал должность советника директора Росгвардии. В связи с этим глава государства отметил, что в настоящее время "востребовано кризисное управление, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".

Курская область
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