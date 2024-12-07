Задержан подозреваемый в причинении ранений сверстникам в краснодарской школе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Следователи задержали подозреваемого в причинении ножевых ранений подросткам в краснодарской школе №94, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Следователями продолжается расследование уголовных дел о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденных по факту причинения повреждений учеником одной из школ сверстникам. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый в совершении хулиганства задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе №94. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Еще одного 15-летнего пострадавшего с ножевым ранением стопы и 14-летнего школьника с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставили в больницу. Кроме этого легкие травмы получили еще два ученика, от госпитализации они отказались.