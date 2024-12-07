Поиск

Голикова заявила о росте числа врачей в 2023 году после многолетнего перерыва

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - После пандемии коронавируса в здравоохранение стало приходить больше специалистов, а 2023 год стал первым после долгого перерыва, когда отмечался рост по числу врачей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"2023 был первым после длительного перерыва годом, когда произошел плюс по врачам, может быть не так много, 7,5 тысяч, но это все-таки определенное движение вперед, которого мы ждали", - сказала Голикова во время общения с медицинскими работниками Тверской области.

"Как ни странно, у ковида тоже есть свои плюсы, вот после него в отрасль стало приходить больше специалистов, какая-то особая жертвенность появилась", - добавила вице-премьер.

Она отметила, что молодые люди приходят в здравоохранение, однако есть и иные ресурсы закрытия проблем с кадрами в отрасли.

Вице-премьер уточнила, что здравоохранение демонстрирует самые высокие цифры по целевому набору, уровень трудоустройства 70% после обучения, а после аспирантуры - 100%. Наращивание возможностей обучения продолжается.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Прямая линия" с Путиным начнется в полдень 19 декабря

Мурашко заявил, что для перехода на клинические рекомендации нужно менять законодательство

В РФ могут ограничить работу облачной платформы Amazon и других хостинг-провайдеров

В Москве началось формирование льда на водоёмах

В Москве началось формирование льда на водоёмах

Автобус перевернулся на трассе в Новосибирской области, есть пострадавшие

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Начинается сбор вопросов на "прямую линию" с Путиным

Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году

Что произошло за день: пятница, 6 декабря

Пять учеников пострадали в ходе конфликта в краснодарской школе

Назначенный врио губернатора Хинштейн в субботу начнет работу в Курской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5528 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });