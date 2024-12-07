Голикова заявила о росте числа врачей в 2023 году после многолетнего перерыва

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - После пандемии коронавируса в здравоохранение стало приходить больше специалистов, а 2023 год стал первым после долгого перерыва, когда отмечался рост по числу врачей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"2023 был первым после длительного перерыва годом, когда произошел плюс по врачам, может быть не так много, 7,5 тысяч, но это все-таки определенное движение вперед, которого мы ждали", - сказала Голикова во время общения с медицинскими работниками Тверской области.

"Как ни странно, у ковида тоже есть свои плюсы, вот после него в отрасль стало приходить больше специалистов, какая-то особая жертвенность появилась", - добавила вице-премьер.

Она отметила, что молодые люди приходят в здравоохранение, однако есть и иные ресурсы закрытия проблем с кадрами в отрасли.

Вице-премьер уточнила, что здравоохранение демонстрирует самые высокие цифры по целевому набору, уровень трудоустройства 70% после обучения, а после аспирантуры - 100%. Наращивание возможностей обучения продолжается.