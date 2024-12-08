Массовое отравление детей-спортсменов произошло в ЯНАО

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Несовершеннолетние спортсмены, приехавшие из Свердловской области на соревнования по конькобежному спорту в Ямало-Ненецкий автономный округ, обратились в медицинское учреждение с признаками отравления, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

"По версии следствия, 7 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данному факту межрайонный следственный отдел СУ СКР по ЯНАО начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.