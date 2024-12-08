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Отравление детей-спортсменов в ЯНАО будут расследовать в рамках уголовного дела

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления несовершеннолетних спортсменов в ЯНАО, сообщает в воскресенье пресс-служба СКР.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Егорову А.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 39 несовершеннолетних спортсменов, приехавших из Свердловской области на соревнования по конькобежному спорту в ЯНАО, обратились в медицинское учреждение с признаками отравления, тошноты, рвоты. Некоторые госпитализированы.

По данному факту межрайонный следственный отдел СУ СКР по ЯНАО начал доследственную проверку.

ЯНАО Свердловская область СКР
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