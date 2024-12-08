Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Благодатного в ДНР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Населенный пункт Благодатное в ДНР перешел под контроль Вооружённых сил России, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой народной республики", - сказано в сообщении, распространённом в воскресенье.

Войсками группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь (ДНР). Отражены две контратаки штурмовых групп противника, потери которого составили до 190 военнослужащих, две 152-мм САУ "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм САУ Paladin. Уничтожен склад горючего, говорится в сводке.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30", - сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское (ДНР). Отразили 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ.

Потери противника на этом участке фронта составили свыше 460 военнослужащих, танк, БМП, четыре автомобиля и 11 единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены два склада с боеприпасами, сказано в сводке.

Подразделения "Южной" группировки, сообщает Минобороны, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трёх механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное (ДНР). Отразили две контратаки формирований противника.

Здесь потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, БМП, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.

Ранее в воскресенье Минобороны опубликовало кадры уничтожения 120-мм миномёта и личного состава расчёта из трёх украинских военнослужащих оператором ударного FPV-дрона из состава "Южной" группировки в районе населённого пункта Лозовая.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой народной республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ", - сказано в сообщении.

В ходе боёв противник потерял в зоне ответственности группировки свыше 500 военнослужащих, автомобиль, пять единиц артиллерийского вооружения.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, девять автомобилей, три единицы артиллерийского вооружения и три РСЗО "Ольха", сообщает министерство обороны РФ.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 88 украинских беспилотников.