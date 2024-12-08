Сирия: новый этап истории

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сирии в том виде, в каком она была, больше не существует. Быстро развивающиеся события в стране закончились полным разгромом правительственных войск, сломом государственной системы и бегством из страны президента Асада.

Почему так стремительно все произошло? На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Корр.: Меньше чем за две недели исламистским боевикам удалось разгромить сирийскую правительственную армию. Как это произошло? Неожиданно для всех?

Лямин: Разгром сирийской правительственной армии неожиданным оказался для президента Асада, но не для военных наблюдателей и аналитиков.

Практически вся Сирия, кроме побережья в районе Латакии и Тартуса, где находится российская военная база, и северной части страны, контролируемой турецкими войсками, занята отрядами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Эта группировка объявлена террористической не только в России, но и в других странах, в том числе и в Турции, хотя это не мешает им сотрудничать в области снабжения. Вместе с тем, ее руководитель Абу Мохаммед Аль-Джолани (группировка образовалась путем объединения пяти исламистских группировок в 2017 году – ИФ) заявил о разрыве отношений с Аль-Каидой (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и позиционирует себя как руководитель исламистской умеренной группировки. Исламисты заявили, что приступили к формированию переходных органов власти.

Корр.: И все же, в чем причина такого их быстрого успеха?

Лямин: Наступившее после 2020 года временное затишье в стране исламисты на своей территории использовали для создания необходимых структур и институтов, они провели активную модернизацию своих войск с явной целью подготовки к новой борьбе за власть. По некоторым данным, они получили из Украины чертежи изготовления дронов и наладили производство. С их помощью боевики смогли ликвидировать многих военных командиров, уничтожить технику, что стало неприятным сюрпризом для сирийских войск и вызвало панику.

В то же время правительство Асада из-за тяжелого экономического положения, вызванного санкциями, наоборот, проводило сокращение армии, а ее уровень вооружения фактически остался на прежнем довоенном уровне. И сам Асад, судя по его заявлениям, не очень опасался угрозы, исходящей от исламистов.

Положение осложнялось еще и тем, что у населения явно была заметна апатия и усталость от гражданской войны и тяжелого экономического положения. Это же состояние отражалось и на правительственной армии.

Таким образом, психологический фон в стране был крайне тяжелым.

Так вся государственная система в стране всего за пару недель, фактически, рухнула, а армия распалась. Такого быстрого развала, смело можно сказать, никто не ожидал, даже в Турции, которая не только очень внимательно наблюдала за наступлением боевиков, но кое-где и вмешиваясь в свою пользу.

Корр.: Проблема Сирии обсуждалась на вчерашних переговорах трех министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

Лямин: Да и не только ими, потому что затем к ним присоединились представители других арабских стран. О том , какие договоренности были достигнуты, пока неизвестно, кроме общей декларации с желанием остановить войну. Не исключено, что могли о чем-то договориться, но на закрытом уровне.

Корр.: Президент Турции Эрдоган заявлял о том, что предлагал Асаду переговоры, но последний отказался.

Лямин: Да, Асад требовал от Турции вывода ее войск из северных провинций страны, на что не соглашался турецкий президент. Так, еще не начавшись, переговоры закончились. Вероятно, если бы они смогли договориться, то ничего того, что мы наблюдаем сейчас, не было бы.

Корр: Согласно сведениям из израильских СМИ, правительство этой страны "задумалось над вариантами захвата территории на сирийской части Голанских высот в качестве буферной зоны или объявления демилитаризованной зоны на сирийской территории".

Лямин: Нельзя исключить и этого.

Корр.: Где сейчас президент Асад, не известно?

Лямин: Его местонахождение неясно. Известно только, что накануне входа исламистов в Дамаск с аэродрома вылетели в разные стороны несколько самолетов, в одном из которых, как считается, был Асад.

Таким образом, замороженный конфликт в Сирии незаметно перерос в горячую войну, изменившую весь ход многолетнего противостояния в этой арабской стране.

Корр.: Есть угроза нашим военным базам?

Лямин: В данный момент можно сказать, что угроза им может исходить только от применения дронов, но открытых данных об этом пока нет. Весь вопрос будет и в том, придут ли боевики дальше на побережье, чтобы полностью захватить всю подконтрольную Асаду часть страны, или остановятся, не решаясь идти на столкновение с Россией. Но пока никаких заявлений с их стороны не последовало.