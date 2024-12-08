Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Кисловодске и потребовал деньги

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Здание торгового центра проверяют в Кисловодске (Ставропольский край) на наличие там взрывчатых веществ, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации города.

"В дежурную часть по городу Кисловодску поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о наличии взрывчатых веществ и взрывных устройств в торговом центре "Сити-центр" на проспекте Победы. Он также требует денежное вознаграждение в течение часа", - говорится в сообщении.