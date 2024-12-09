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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

В Думу внесут проект о штрафах до 500 тыс. руб. за продажу детям энергетиков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение законопроекта об ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним.

"К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц - до 50 тыс. рублей; для должностных лиц - до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - до 500 тыс. рублей", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он также сообщил, что другим проектом закона установить ответственность в виде штрафа за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров: для физических лиц - до 60 тыс. рублей; для должностных лиц - до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - до 600 тыс. рублей.

"Принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям", - считает Володин.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Вячеслав Володин Госдума
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