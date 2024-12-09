Объем похищенных мошенниками в РФ средств в III кв. вырос почти вдвое относительно II кв.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мошенники в III квартале 2024 года похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей, что в 1,9 раза больше показателя за II квартал (4,3 млрд рублей) и в 2,2 раза превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ.

С 25 июля действует закон, который уточняет определение операции без добровольного согласия клиента: под ней понимается также денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. С этого же дня банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений.

"Размер зафиксированных потерь в июле-сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала. Банки отчитались о хищении злоумышленниками в III квартале 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт", - отмечает регулятор.

Для сравнения: за весь 2023 год мошенники похитили 15,8 млрд рублей.

Количество операций без добровольного согласия клиента в июле-сентябре выросло на 36% по сравнению с прошлым кварталом, до 348,6 тыс. (рост на 17% к среднему показателю за прошлые четыре квартала).

Доля возвращённых средств в III квартале 2024 года выросла до 11,9% с 6,1% кварталом ранее (9,8% в среднем за прошлые четыре квартала).

Банки в III квартале отразили 16,1 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов (16,2 млн во II квартале) на общую сумму 4,9 трлн рублей, что более чем в два раза превышает средний показатель с III квартала 2023 года по II квартал 2024 года включительно.

Объем хищений со счетов физлиц с помощью онлайн-банкинга в III квартале достиг 3,8 млрд рублей против 970 млн рублей кварталом ранее. Число операций без согласия клиентов выросло в 1,9 раза - до 31,9 тыс. с 17,1 тыс. во II квартале. Доля возмещенных средств увеличилась до 13,8% с 10,3% кварталом ранее.

Объем похищенных средств с через Систему быстрых платежей (СБП) во III квартале вырос до 2,8 млрд рублей против 1,5 млрд рублей во II квартале. Количество мошеннических операций увеличилось до 61,1 тыс. с 44,6 тыс. кварталом ранее. Доля возмещенных средств выросла до 8,2% с 2,1% во II квартале.

Объем похищенных средств физлиц с банковских карт во III квартале составил 2,2 млрд рублей (2,1 млрд рублей во II квартале). Количество операций без согласия снизилось до 189,3 тыс. со 193,3 тыс. кварталом ранее. Доля возмещенных средств выросла до 15,9% с 7,6% во II квартале.

Большая часть компьютерных атак мошенников по-прежнему совершается с использованием методов социальной инженерии, при этом в III квартале их число составило 20,3 тыс., что на 29,2% ниже среднего показателя за предшествующие четыре квартала.

Количество фишинговых атак в III квартале сократилось на 28% по сравнению с предшествующими четырьмя кварталами и достигло 835 единиц. Атаки с использованием вредоносного программного обеспечения сократились до 24 единиц с 65, число DDoS-атак увеличилось на 18,6% - до 121 единиц.

Банк России в III квартале инициировал блокировку 12,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тыс. телефонных номеров злоумышленников.