Особенности декларирования ввозимого многокомпонентного оборудования продлят на 2025 год

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку к закону о таможенном регулировании, которая продлевает до 1 января 2026 года срок, когда импортеры могут декларировать одну товарную позицию в случае ввоза многокомпонентного оборудования различными товарными партиями.

"Поправка о продлении сроков применения особенностей декларирования в несобранном и разобранном виде, в том числе, когда некомплект или незавершенный вид перемещается в течение определенного периода времени", - представил на заседании поправку к законопроекту № 84933-8 депутат Владислав Резник.

Упрощенная процедура была введена в марте 2022 года и подразумевает возможность таможенного декларирования товаров с указанием одной товарной позиции в соответствии с ТН ВЭД, поставляемых с компонентом комплектно или в разобранном виде и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в ранее выданное решение о классификации в случае выдачи такого решения о классификации до 1 июля 2022 года

Ранее действовала норма о том, что компоненты товара должны ввозиться на территорию России в рамках одной внешнеэкономической сделки. При введении нормы авторы отмечали, что возможность декларирования товаров с одной товарной позицией упрощает процесс таможенного оформления, поддерживает производственные процессы и обеспечивает непрерывность поставок, что позволяет компаниям более гибко управлять своей логистикой, особенно если оборудование поставляется в разобранном виде или частями.