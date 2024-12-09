Лавров будет представлять РФ в высшем органе Международной организации по русскому языку

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову представлять Россию на министерской конференции Международной организации по русскому языку.

Распоряжение от 7 декабря подписано председателем кабинета министров и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Определить МИД России федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим осуществление прав и выполнение обязательств Российской Федерации, предусмотренных договором об учреждении Международной организации по русскому языку от 13 октября 2023 года", - говорится в тексте распоряжения.

Мишустин поручил Лаврову представлять Россию в высшем органе Международной организации по русскому языку - министерской конференции, отмечается в документе.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин назначен полномочным представителем РФ в управляющем совете организации.

"Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год МИДу России по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов", - отмечается в документе.