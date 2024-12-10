Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:59

Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12-13 декабря в Москве примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Повестка заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, включает вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества", - отмечается в сообщении.

"В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли", - сообщила пресс-служба.

Как сообщили в аппарате правительства, на заседании Совета глав правительств СНГ "планируется подписание Меморандума о сотрудничестве государств-участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса". "Документ предполагает создание условий для институциональных и инфраструктурных преобразований с целью построения цифровой транспортной системы стран СНГ, в том числе с использованием цифровых платформ и решений", - отмечается в сообщении аппарата правительства.

В сообщении также говорится, что "главы делегаций подпишут Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, основной целью которого является содействие развитию гражданского судостроения стран Содружества с учетом ключевых направлений модернизации экономики, национальных стратегических отраслевых программ".

Планируется подписать Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ, предусматривающее подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, а также по дополнительным профпрограммам в образовательных учреждениях высшего образования и дополнительного профессионального образования.

В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Армения.

Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок первым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября 2024 года в Ереване (Армения).

В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Михаил Мишустин РФ СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 декабря

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Суд арестовал 12 жителей Дагестана, подозреваемых в планировании теракта

Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Совет Думы отложил ратификацию соглашения о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Комитет Думы одобрил поправки об отчислениях в бюджет с дохода за рекламу в интернете

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Матвиенко возглавила Совет по государственной демографической и семейной политике

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Запретить иностранные мессенджеры в работе с клиентами могут госведомствам и банкам

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии62 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });