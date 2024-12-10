Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12-13 декабря в Москве примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Повестка заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет под председательством Российской Федерации, включает вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества", - отмечается в сообщении.

"В ходе заседания Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли", - сообщила пресс-служба.

Как сообщили в аппарате правительства, на заседании Совета глав правительств СНГ "планируется подписание Меморандума о сотрудничестве государств-участников СНГ в области цифровой трансформации транспортного комплекса". "Документ предполагает создание условий для институциональных и инфраструктурных преобразований с целью построения цифровой транспортной системы стран СНГ, в том числе с использованием цифровых платформ и решений", - отмечается в сообщении аппарата правительства.

В сообщении также говорится, что "главы делегаций подпишут Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, основной целью которого является содействие развитию гражданского судостроения стран Содружества с учетом ключевых направлений модернизации экономики, национальных стратегических отраслевых программ".

Планируется подписать Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств-участников СНГ, предусматривающее подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре, а также по дополнительным профпрограммам в образовательных учреждениях высшего образования и дополнительного профессионального образования.

В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Армения.

Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок первым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 1 октября 2024 года в Ереване (Армения).

В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.