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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

НАК сообщил об антитеррористических допмерах на объектах, обеспечивающих СВО

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении специальной военной операции, были введены в 2024 году, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"С учетом современных угроз приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых субъектов Российской Федерации", - заявили в комитете по итогам прошедшего во вторник заседания.

Участники заседания "акцентировали внимание на обеспечении согласованности применения сил и средств, задействованных в борьбе с терроризмом в приграничных с Украиной регионах, а также на вероятных направлениях действия диверсионных групп противника", добавили в НАК.

НАК
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