Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за создание картелей на торгах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за картельный сговор на обязательных в силу закона торгах.

С принятием этих поправок за организацию картеля на торгах будет назначаться наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. В случае совершения преступления организованной группой срок лишения свободы составит от двух до шести лет, а штраф - от 2 млн до 4 млн рублей.

Правительство внесло законопроект № 848246-7 в парламент в 2019 году. Изначально документ предусматривал, в частности, повышение порогов крупного и особо крупного ущерба для уголовно наказуемого картеля, а также пороговых значений доходов от такого преступления. Но при этом предлагалось считать доходом всю выручку от реализации товаров, выполнения работ и услуг без вычета понесенных расходов.

Весной 2024 года предлагаемые законопроектом пороги ущерба были повышены - крупным стала считаться сумма от 16 млн рублей, а особо крупным - более 47,5 млн рублей (в настоящее время 10 млн рублей и 30 млн рублей соответственно). Доходом в крупном размере от такого преступления стала считаться сумма 80 млн рублей, а особо крупным - 395 млн рублей (50 млн рублей и 250 млн рублей).

При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты решили не повышать пороги ущерба и преступного дохода, но согласились с предложением правительства изменить порядок расчета размера полученного дохода в результате совершения преступления. Теперь эта сумма не будет уменьшаться на произведенные или планируемые расходы при выполнении работ, оказании услуг.

Впервые совершившие эти преступления, за исключением случая организованной группы, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если возместят ущерб. Помимо этого, им нужно будет перечислить в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба либо дохода от преступления.

К обязательным торгам относятся, в частности, закупочные процедуры в рамках закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), а также различные имущественные торги.