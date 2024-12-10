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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Принят закон о праве голосовать через "Госуслуги" на общем собрании жильцов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки к Жилищному кодексу, которые позволят задействовать портал "Госуслуги" при проведении общих собраний собственников в электронном формате, сообщает сайт Думы.

Законопроект № 78299-8 разрешит с 1 марта 2025 года через портал информировать собственников о планируемых общих собраниях, голосовать на них и размещать детализированные принятые решения.

Минстрою поручат разработать параметры взаимодействия и информационного обмена между "Госуслугами" и региональными информационными системами там, где они есть, прокомментировал инициативу председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, закон повысит прозрачность и мобильность голосования для собственников.

Госуслуги Сергей Пахомов Минстрой
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