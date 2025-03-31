Поиск

Законопроект о скидке для родственников при удостоверении договора дарения внесен в ГД

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Проект федерального закона, предлагающий предоставить льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости, внесен на рассмотрение в Госдуму, следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 333-38 Налогового кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим освобождение от уплаты государственной пошлины на 50% физических лиц, признаваемых близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества", - говорится приложенном к нему заключении правительства РФ, которое поддержало инициативу.

В РоссииНотариальное заверение договоров дарения недвижимости станет обязательнымЧитать подробнее

Документ внесло Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан совместно с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой.

"В среднем стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет для граждан 25-30 тыс. рублей. Следует отметить, что при оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. В налоговом законодательстве есть примеры, когда близкие родственники имеют особый налоговый статус. Например, близкие родственники освобождены от уплаты подоходного налога при дарении в силу абзаца 2 пункта 181 статьи 217 Налогового кодекса РФ", - отмечается в пояснительной записке к нему.

Напомним, что с 13 января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между гражданами стало обязательным независимо от участников сделки. Ранее в декабре прошлого года Госдума приняла соответствующий законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс РФ.

В редакции, представленной к первому чтению, предполагалось обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются супругами или состоят друг с другом в близком родстве. Однако депутат Ирина Панькина подчеркивала, что нередко злоупотребляют правом как раз супруги и близкие родственники.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Минобороны РФ опровергло связь весеннего призыва с проведением СВО

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июне 160 тыс. человек

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июне 160 тыс. человек

Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан" в РФ

Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан" в РФ

"Дочка" Geely в РФ увеличила выручку почти вдвое, до рекордных 380 млрд руб.

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Суд запретил Марин Ле Пен выдвигаться на выборы

Глава "Роскосмоса" анонсировал включение ядерной космической программы в профильный нацпроект

Глава "Роскосмоса" анонсировал включение ядерной космической программы в профильный нацпроект

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Песков назвал взаимным интерес России и США к сотрудничеству по РЗМ

Путин примет главу МИД Китая Ван И в Москве

Кремль заявил об отсутствии конкретики в диалоге РФ-США по Украине

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });