Законопроект о скидке для родственников при удостоверении договора дарения внесен в ГД

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Проект федерального закона, предлагающий предоставить льготы близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости, внесен на рассмотрение в Госдуму, следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предлагается дополнить статью 333-38 Налогового кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим освобождение от уплаты государственной пошлины на 50% физических лиц, признаваемых близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества", - говорится приложенном к нему заключении правительства РФ, которое поддержало инициативу.

Документ внесло Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан совместно с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой.

"В среднем стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет для граждан 25-30 тыс. рублей. Следует отметить, что при оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. В налоговом законодательстве есть примеры, когда близкие родственники имеют особый налоговый статус. Например, близкие родственники освобождены от уплаты подоходного налога при дарении в силу абзаца 2 пункта 181 статьи 217 Налогового кодекса РФ", - отмечается в пояснительной записке к нему.

Напомним, что с 13 января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между гражданами стало обязательным независимо от участников сделки. Ранее в декабре прошлого года Госдума приняла соответствующий законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс РФ.

В редакции, представленной к первому чтению, предполагалось обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются супругами или состоят друг с другом в близком родстве. Однако депутат Ирина Панькина подчеркивала, что нередко злоупотребляют правом как раз супруги и близкие родственники.