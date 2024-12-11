Компании смогут получать место в публичных рейтингах по итогам проверок

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий возможность присвоения компаниям публичной оценки уровня соблюдения ими обязательных требований.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Согласно законопроекту, публичная оценка уровня соблюдения обязательных требований сможет устанавливаться по итогам профилактического или надзорного мероприятия. Правила и критерии присвоения таких оценок установят в положениях о соответствующем виде контроля. Правительство РФ сможет определить сферы деятельности и виды контроля, при осуществлении которых присвоение такой оценки обязательно.

Как указано в проекте, такая оценка будет присваиваться в целях стимулирования добросовестности бизнеса, а также повышения информированности граждан и организаций о деятельности организаций.

Летом 2024 года замминистра экономического развития Алексей Херсонцев говорил о планах министерства не позднее 2025 года запустить пилотный проект публичных рейтингов бизнеса по итогам контрольных мероприятий.