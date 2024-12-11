Алиханов заявил, что РФ с 2028 года сможет обеспечивать ВСМ подвижным составом

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Объем машиностроительных мощностей РФ с 2028 года будет достаточным для производства подвижного состава как для высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, так и для других планируемых ВСМ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Компании взяли на себя обязательства в 2027 году передать "Российским железным дорогам" на испытания первые два высокоскоростных поезда. Уже с 2028 года у нас у заводов будут мощности для выпуска около сотни вагонов для высокоскоростных электропоездов, и порядка двухсот вагонов - для скоростных. То есть, помимо формирования парка для магистрали Москва-Петербург, у компаний будет достаточный резерв мощности, чтобы обеспечить подвижным составом другие высокоскоростные железнодорожные линии, которые, уверен, будут появляться в дальнейшем", - сказал он.

Как напомнил министр, группа "Синара" приступила к подготовке фундамента новых корпусов ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма) общей площадью 60 тыс. кв. м и планирует завершить их строительство к началу 2026 года.

Параллельно челябинское АО "Русские электрические двигатели" (СП "Транснефти" и АО "Конар") ведет разработку асинхронного высокооборотного электродвигателя мощностью 650 кВт. По словам главы Минпромторга, на сегодняшний день подготовлена 3D-модель силового агрегата и проведены предварительные расчеты нагрузок.

"Все работы осуществляются с господдержкой. "Уральским локомотивам" для закупки оборудования был одобрен заем Фонда развития промышленности в размере 7,2 млрд рублей. Проект также утвержден межведомственной комиссией, мы его включили в специальный механизм - так называемая кластерная инвестплатформа, льготное банковское финансирование на 34 млрд рублей сроком на 15 лет", - сообщил Алиханов.

"Предприятия железнодорожного машиностроения готовы самостоятельно разработать и производить подвижной состав, собственно, эта работа уже началась. Необходимые технологические заделы и мощности у нас для этого есть, учитывая, что все сегменты железнодорожного транспорта у нас высоколокализованы, включая те самые скоростные пассажирские составы", - отметил чиновник, приведя в пример уже выпускаемые электропоезда "Иволга 4.0" "Трансмашхолдинга" и "Финист" "Уральских локомотивов".

Алиханов добавил, что процесс строительства ВСМ с точки зрения спецтехники и материалов также обеспечен российскими предприятиями. "Что касается инфраструктурного строительства (...), были обсуждения такие относительно того, может ли промышленность обеспечить необходимой промышленной номенклатурой по строительной технике, по стройматериалам, - у нас профицит мощностей и по строительной технике, и по стройматериалам, поэтому никаких сложностей здесь нет. Что касается арматуры, возможности наших металлургов, - мы здесь полностью обеспечены", - доложил глава Минпромторга.