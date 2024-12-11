Ограничения полетов в аэропорту Сочи сняты
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи возобновил прием и отправление воздушных судов, сообщает Росавиация в среду.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - отмечается в сообщении.