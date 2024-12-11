Путин поддержал идею привлечь IТ-компании к обучению студентов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в среду назвал справедливой идею привлечения IТ-компаний к обучению студентов по профильным специальностям.

Об этой инициативе президенту на совещании рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он признал, что сейчас выпускники вузов по IT-специальностям "не в полной мере соответствуют требованиям работодателей, запросу текущего дня, связанному с разработкой суперсовременных решений". Вузам сложно конкурировать с ИТ-компаниями по зарплатам и привлекать преподавателей необходимой квалификации, пояснил министр.

"Поэтому единственный вариант, который мы сейчас для себя определили - это ввести в качестве обязательного условия для IT-компаний, которые у нас пользуются налоговыми льготами, определенный объем преподавания в вузах и определенный объем стажировок студентов", - сказал Шадаев.

Президент поддержал эту инициативу.

"Я думаю, что предложение подключать IT-компании, которые пользуются мерами государственной поддержки, к подготовке кадров для этой же сферы, все равно справедливое. Мне кажется, что и коллеги в этих компаниях тоже должны с пониманием к этому отнестись. В конечно счете это же для их бизнеса и должно быть сделано", - сказал Путин.

Как сообщалось, летом текущего года Минцифры предложило ввести обязательные отчисления крупными ИТ-компаниями 5% от "сэкономленных" в результате получения льгот налогов на поддержку профильных вузов в качестве условия для продления аккредитации (и, соответственно, льгот) с 2025 года.

"Мы сейчас обсуждаем пока 5% от тех налогов, которые были сэкономлены крупными компаниями (...), также мы говорим о компаниях выше определенного оборота - они должны направлять (средства - ИФ) на повышение качества обучения в ИТ-вузах", - говорил тогда глава министерства Максут Шадаев. - Прежде всего, нас волнуют кадры - те кадры, которые крупные ИТ-компании могут делегировать в вузы для того, чтобы повысить качество обучения, вместе делать новые образовательные программы. Все это мы активно обсуждаем с отраслью".

Ранее Шадаев говорил, что крупнейшие технологические компании (бигтех) уже давно работают с ведущими ИТ-вузами страны, открывая в них кафедры, участвуя в подготовке студентов. Однако это касается лишь 5-7 вузов в стране, а идея Минцифры состоит в том, чтобы распространить эту практику на все вузы России.