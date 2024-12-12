Российские противоэпидемические лаборатории до конца года поставят еще в семь стран

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мобильные противоэпидемические лаборатории с 2015 года поставлены в 14 стран мира, до конца года они будут переданы еще в семь стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С 2015 года мы передаем (мобильные) лаборатории партнерам по всему миру. И сегодня 35 наших мобильных противоэпидемических лабораторий работают в 14 странах мира и пользуются большим спросом. До конца текущего года мы поставим лаборатории еще в семь стран", - сказала Попова на пленарном заседании V Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Она уточнила, что мобильные лаборатории до конца года доставят в Эфиопию. Вьетнам, Монголию, республику Конго, Мадагаскар, Казахстан и Белоруссию.