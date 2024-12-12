Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Заря в ДНР

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что под контроль российской армии перешел населенный пункт Заря в Донецкой народной республике.

"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой народной республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что украинские силы за сутки на данном направлении потеряли до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и шесть единиц артиллерийского вооружения.

Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает министерство.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение семи бригадам ВСУ, а группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю и отразила три контратаки.

"Западной" группировкой войск за сутки отражены семь контратак подразделений ВСУ, потери армии Украины составили: до 410 военнослужащих, танк, пикап, шесть единиц артиллерийского вооружения и склад с боеприпасами, сказали военные.

Подразделения группировки войск "Восток" поразили три украинские бригады в ДНР, потери ВСУ составили: до 150 военнослужащих, два автомобиля и три единицы артиллерийского вооружения, сообщили в ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военных, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах насёленных пунктов Михайловка и Никольское Херсонской области.

"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.