Экорейтинг регионов выявил отличников и проблемные субъекты РФ

Республика Ингушетия Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Названы лидеры рейтинга, оценивающего эффективность выполнения органами власти регионов мероприятий нацпроекта "Экология", среди них - Липецкая и Московская области, Чечня и Ингушетия, а среди его аутсайдеров – Тверская, Ярославская, Вологодская области и еще шесть субъектов РФ.

"В 2024 году завершается нацпроект "Экология". Парламентский контроль со стороны Госдумы показал, что есть серьезные вопросы к достижениям показателей. Поэтому возникла идея разработки рейтинга, задача которого ежегодный мониторинг достижения национальной цели "Экологическое благополучие" в соответствии с указом президента РФ №309", - сказал глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин на презентации рейтинга в четверг.

Регионы разделены на четыре группы: "отличники" (18-16 баллов) – достигнуты все показатели федеральных проектов, в которых участвует регион; "хорошисты" (15-13 баллов) – достигнуто большинство показателей федпроектов, но у населения и экспертов есть вопросы, "середнячки" (12-8 баллов) – достигнута часть показателей федпроектов, жители и эксперты обращают внимание на качество решения экологических задач (есть результаты, но существуют риски невыполнения поставленных задач), а также "проблемные" (7 и меньше баллов) – показатели не достигнуты, у жителей и/или экспертов серьезные вопросы.

Субъекты сгруппированы по федеральным округам, что позволяет максимально учитывать схожую географию, проблематику и условия выполнения стоящих перед ними задач для решения экологических проблем, сказано в презентации рейтинга.

"Отличники" присутствуют всего в трёх федеральных округах. В ЦФО ими оказались: Липецкая и Московская области, в ЮФО - Крым, в СКФО - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Ингушетия. Сибирский федеральный округ (ФО) по результатам рейтинга не имеет ни регионов-"отличников, ни "хорошистов".

"Проблемными" регионами, которые находятся в так называемой красной зоне рейтинга, стали: Тверская и Ярославская области, Вологодская область, Дагестан, Ульяновская область, Тыва, Хакасия, Омская область и Забайкальский край.

Регионами-"хорошистами" стали 33 субъекта, в том числе Москва и Санкт-Петербург, а в "середнячках" оказались 35 региона, в том числе Белгородская, Новосибирская, Кемеровская, Курганская, Самарская, Сахалинская и Магаданская области, Бурятия.

"Комитет поставил нам задачу разработать методику для оценки, чтобы можно было ежегодно смотреть, как движутся регионы, и говорить о рисках не в конце реализации нацпроекта, а вовремя предотвратить, помочь, просигнализировать губернаторам", - сказала глава Центра устойчивого развития Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе Елена Панова.

В рейтинге присутствуют субъекты, которые участвуют в реализации федеральных проектов нацпроекта "Экология" с 2019 года, пояснила она. Свое место в рейтинге регион получает по результатам сложения оценок по каждому из трех критериев: достижение регионом результатов нацпроекта "Экология" с 2019 года; удовлетворенность жителей экологической ситуацией в регионе; качество управленческого менеджмента с точки зрения экспертов (было опрошено более 1,3 тыс. экспертов).

Нацпроект "Экология" реализовывается в РФ с 2019 года, ему на смену с 2025 года придёт нацпроект "Экологическое благополучие".