Госдума приняла закон о повышении роли страховых представителей в системе ОМС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, направленный на повышение роли страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сразу во втором и третьем чтении.

Закон направлен на повышение эффективности использования средств ОМС страховыми медицинскими организациями, а также на защиту прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере ОМС.

Он закрепляет в законодательстве институт страховых представителей в системе ОМС и предусматривает возможность коммуникации страховых представителей с пациентами по мобильной связи без ограничений.

Кроме того, принятые изменения затрагивают порядок информирования Федеральным фондом ОМС Банка России о заключении и расторжении договоров со страховщиками ОМС. Также устанавливается "обязанность страховых медицинских организаций по достижению целевых показателей оценки деятельности страховых медицинских организаций и обязанность территориального фонда по оценке достижения указанных показателей страховыми медицинскими организациями".

Изменения предусмотрены в закон "Об организации страхового дела в РФ " и в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", они разработаны в целях реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

Страховое сообщество поддерживает принятые изменения, сообщил агентству вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых. Они "сегодня крайне необходимы для повышения эффективности информированного сопровождения пациентов и совершенствования института страховых представителей, в том числе станет возможным экстерриториальное сопровождение наших застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи", пояснил вице-президент ВСС.