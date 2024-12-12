В центре Калуги открылся частный музей кошек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В центре Калуги, на Театральной улице открылось частное учреждение культуры "Калужский художественно-познавательный музей кошек "КотМузей"", сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Музей был основан более 20 лет назад коллекционером Валентином Черновым, напомнил он. Сейчас в его коллекции больше 5000 экспонатов.

Денисов объяснил, что прежде музей занимал небольшое помещении на улице Пушкина. Городские власти по просьбе коллекционера предоставили ему новое просторное помещение.

"КотМузей" работает все дни, кроме понедельника, в будни - с 14:00 до 18:00, в выходные - с 11:00 до 20:00.