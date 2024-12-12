У страховщика жизни группы ВСК отозвана лицензия

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ООО "Страховая компания "ВСК - Линия жизни" в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, сообщил ЦБ.

Ранее группа "Ренессанс Страхование" достигла договоренности со "Страховым домом ВСК" о передаче портфеля компании "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию жизни размером 12 млрд рублей в компанию "Ренессанс Жизнь".

Страховая группа ВСК приняла в начале 2024 года принципиальное решение отказаться от страхования жизни, поскольку не видит перспектив добиться успеха в этом бизнесе для группы, не имеющей в составе банка, заявил на октябрьском форуме "Лидеры страхового рынка" председатель совета директоров "Страхового дома ВСК" и один из его акционеров Сергей Цикалюк.

"Мы четко понимаем: если компанией не владеет крупный банк, если она не входит в банковскую группу, то достаточно сложно достигать тех успехов, которые на сегодня достигают наши коллеги. Есть конкуренция - это здорово, но когда доступность к каналам банков является такой, какой она есть на сегодняшний день, мы вынуждены просто отказываться от этого бизнеса", - сказал он. Цикалюк добавил тогда, что как акционера страховой компании его такое положение вещей "не радует".

Согласно оценкам экспертов рынка страхования жизни, более 95% всех продаж полисов в настоящее время осуществляется в сегменте через банковский канал.