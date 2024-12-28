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"Роскосмос" продлит до 2027 года соглашения с NASA о перекрестных полетах на МКС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA в 2025 году подпишут дополнительное соглашение к договору о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), планируется провести два полета на кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах и три полета на американском корабле Crew Dragon в 2025-2027 годах, сообщили в госкорпорации в субботу.

"В следующем году для поддержания надёжности функционирования МКС и гарантированного присутствия как минимум одного российского космонавта на российском сегменте и как минимум одного американского астронавта на американском сегменте станции будет подписано третье дополнение к договорённости между "Роскосмосом" и NASA по полётам интегрированных экипажей на МКС (перекрёстным полётам)", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2024 году.

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"Соглашением будут дополнительно предусмотрены два полёта астронавтов NASA на кораблях "Союз МС-28" и "Союз МС-29" в 2025 и 2026 годах соответственно и три полёта космонавтов "Роскосмоса" на кораблях Crew Dragon (ещё один дополнительный полет в 2025 году и по одному в 2026 и 2027 годах)", - заявили в "Роскосмосе".

12 декабря сообщалось, что правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании третьего дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о подписании второго дополнения к договору с NASA. Как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, второе дополнительное соглашение подразумевало проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Роскосмос NASA МКС НАСА
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