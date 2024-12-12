Минобороны сообщило об уничтожении 10 дронов над Ростовской и Белгородской областями

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью и четыре - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА - над Ростовской областью и четыре - над территорией Белгородской", - говорится в сообщении.

По словам военных, дроны были нейтрализованы с 21:00 до 22:00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дроны были сбиты над территориями Белгорода и Белгородским районом. В поселке Октябрьский в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль.