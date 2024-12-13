За ночь над четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за ночь ликвидировали 13 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, сообщило Министерство обороны РФ в пятницу.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА - над территорией Курской области, четыре - над территорией Белгородской, три - над территорией Ростовской и один - над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны в результате атаки дрона на Теребринское сельское поселение.