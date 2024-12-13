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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Тело мужчины извлекли из-под завалов на угольном месторождении в Якутии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов тело работника, погибшего при обрушении горной массы на месторождении угля в Якутии, сообщило МЧС России в пятницу в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в шахте Инаглинская (принадлежит угледобывающей компании (УК) "Колмар" - ИФ) в Нерюнгринском районе Якутии обрушилась горная масса, под завалами оказались два человека, одного из которых спасли.

На месте происшествия работали 16 сотрудников и 3 единицы техники.

Якутия МЧС РФ
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