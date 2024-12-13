В России в 2024 г. зафиксировано в два раза больше фактов фиктивной регистрации

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в этом году выявили свыше 27 тыс. граждан с фиктивной регистрацией по месту жительства, что превышает более чем в два раза показатель прошлого года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С начала года с регистрационного учета по месту пребывания и жительства в связи с признанием регистрации фиктивной снято более 27 тысяч человек, тогда как за аналогичный период прошлого года - 12 136 человек", - написала Волк в пятницу в своем телеграм-канале.

Представитель министерства отметила, что фиктивную регистрацию чаще всего оформляют в регионах России, "где величина прожиточного минимума выше, чем в среднем по стране".

"Территориальными органами Социального фонда России фиксируются обращения указанных граждан за получением различного рода социальных выплат, размер которых взаимоувязан с регионом, в котором гражданин зарегистрирован. Оформляя регистрацию в соответствующих субъектах, такие люди хотят получать социальные пособия в увеличенном размере", - пояснила Волк.

По словам представителя МВД, сотрудники ведомства пресекают подобные действия и передают соответствующую информацию в Федеральную налоговую службу РФ и Социальный фонд для прекращения выплат таким лицам.

В министерстве напомнили, что регистрация является фиктивной: по месту пребывания или жительства в жилом помещении без намерения пребывать или проживать в нем; регистрация гражданина РФ по месту пребывания или жительства без намерения нанимателя или собственника жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания или проживания указанного лица.

За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.2 Уголовного кодекса России. А получение выплат гражданином с фиктивной регистрацией влечет возбуждение уголовного дела по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).