Президент ГК "Эталон" предложил застройщикам ввести специальные условия для ветеранов СВО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ветеранам СВО могут быть предложены специальные условия для покупки жилья в новостройках, заявил президент ГК "Эталон" Михаил Бузулуцкий на заседании Общественного совета при Минстрое России.

"Уже сейчас стоит подумать над тем, как обеспечить ветеранов СВО жильем. Минстрой взывает к тому, чтобы сделать какие-то специальные меры поддержки ветеранов, специальные условия продажи жилья для них", - сказал он.

По его словам, что девелоперы уже откликнулись на этот вызов и представили свои предложения в Минстрой.

"Считаем, что сейчас стоит вопрос довести это до всех, кому это интересно, может быть, создать (...) рабочую группу, потому что масштаб достаточно большой", - отметил руководитель "Эталона".

Председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин добавил, что речь может идти о нескольких тысячах человек, которые будут нуждаться в такой поддержке.