Молодые участники СВО получают право на выплату для покупки жилья

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Молодым участникам специальной военной операции (СВО) предоставили первоочередное право на получение выплаты на улучшение жилищных условий, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Изменения внесли в госпрограмму обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.

Выплаты предоставят семьям, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Также денежные средства может получить одинокий родитель до 35 лет. Размер выплаты - 30-35% от стоимости жилья. Кроме того, эти средства можно направить на первоначальный взнос и погашение ипотеки.