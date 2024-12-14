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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

"Единая Россия" на съезде обновит руководящие и центральные органы партии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве состоится 22-ой съезд партии "Единая Россия".

Как ожидается, на пленарном заседании будут приняты решения по приоритетным задачам партии на ближайший период.

В соответствии с Уставом, в ходе работы съезда пройдет переизбрание руководящих и центральных органов "Единой России", отметили ранее в разговоре с "Интерфаксом" собеседники в партии. В частности, обновится генсовет, президиум генсовета. В руководящих органах, как ожидается, увеличится представительство бойцов СВО.

Также на съезде примут изменения в партийную народную программу, сказал временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

"По народной программе должны работать все институты партии. Не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в нее должны принять федеральные законы. Наши предложения мы направили в правительство, все отработали технически. И на съезд изменения в народную программу выносим", - сообщил Якушев на дискуссионной площадке в преддверии съезда.

По его словам, на съезде планируется принять положение о первичках "Единой России", которое начнет действовать с 1 января.

"Мы отработали 400 предложений. В течение года удалось поставить задачи на будущее, понять, что еще необходимо сделать для усиления работы первичного звена. Говорили, что не только задачи должны ставиться перед первичным отделением. А нужно говорить о мерах стимулирования. В том числе, добавим денег на проведение конкурса лучших проектов первичек. А федеральный Совет первичных отделений будет выступать конкурсной комиссией", - сообщил Якушев.

Владимир Якушев Единая Россия Государственная Дума
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