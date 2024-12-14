Путин выступит перед делегатами съезда "Единой России"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратится в субботу к делегатам XXII съезда партии "Единая Россия", сообщил телеграм-канал Кремля.

Как сообщалось, съезд "Единой России" пройдет на площадке Национального центра "Россия" в Москве.

Ожидается, что на пленарном заседании будут приняты решения по приоритетным задачам партии на ближайший период.

В соответствии с Уставом, в ходе работы съезда пройдет переизбрание руководящих и центральных органов "Единой России", отметили ранее в разговоре с "Интерфаксом" собеседники в партии. В частности, обновится генсовет, президиум генсовета. В руководящих органах, как ожидается, увеличится представительство бойцов СВО.

Также на съезде примут изменения в партийную народную программу, сказал временно исполняющий обязанности секретаря генсовета партии Владимир Якушев.