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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Пожар на топливном объекте в Орловской области локализован

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о локализации пожара на объекте топливной инфраструктуры, возникшего в результате в атаки украинских беспилотников.

"На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет", - написал глава региона в ночь на субботу.

Клычков уточнил, что силы ПВО уничтожили над регионом 11 дронов ВСУ.

Андрей Клычков Орловская область
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