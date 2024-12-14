Пожар на топливном объекте в Орловской области локализован

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о локализации пожара на объекте топливной инфраструктуры, возникшего в результате в атаки украинских беспилотников.

"На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет", - написал глава региона в ночь на субботу.

Клычков уточнил, что силы ПВО уничтожили над регионом 11 дронов ВСУ.